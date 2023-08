Wie du den Kampf in deinen Gedanken gewinnst! (Kingdom Come: Das göttliche Potenzial in dir!)

Folge 133 26 Minuten

Jesus lehrte im neuen Testament seine Jünger das Reich Gottes, aber was bedeutet das heute? Was macht eine Reich Gottes Mentalität aus? In dieser Serie lädt Tobias Teichen dazu ein, durch einfache Schritte im Leben die göttliche Siegermentalität zu etablieren. Heute: Es gibt eine göttliche Siegermentalität, die es sich anzueignen lohnt.