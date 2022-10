Orchester des Lebens

Staffel 1 Folge 522 40 Minuten

Der Gast Arno Backhaus nennt sich selbst einen Überlebenskünster, einen "eFUNgelist". Backhaus war Gemeindegründer und schreibt für sein Leben gern Bücher. Er liebt Humor, und daher ist sein Motto: "Wer lachen kann, gewinnt die Welt!" Die Welt gewinnen möchte er, damit er ihr das Evangelium von Gottes rettender Liebe in Jesus verkündigen kann. Darüber spricht er mit Heiko Bräuning im Interview. Auch die Musik spielt eine große Rolle in Arno Backhaus' Leben. Mit dem Duo "Arno & Andreas" hat er die christliche Musikwelt geprägt. Und so hält er eine Predigt zum Thema "Orchester des Lebens".