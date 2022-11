Liebe ist...

Staffel 1 Folge 524 40 Minuten

Wie sollte eine Ehe sein? Was kann sie sein? Viele Ansprüche werden heute an Beziehungen gestellt, aber können sie wirklich alle Bedürfnisse stillen? Therapeut Reinhard Börner widmet sich in seiner Predigt diesem Thema und schaut sich die Wurzeln der Liebe genauer an. Mit Musik von Siegfried Fietz, Musica Salutare uvm.