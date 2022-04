Ronja Aselmann: Know Your Season

Staffel 11 Folge 1108 25 Minuten

Ronja Aselmann ist eine "Anpackerin". Gerade weil sie und ihr Mann die Diagnose hatten, keine Kinder bekommen zu können, stürzte sie sich voll in Ausbildungen, Studium und Ehrenämter. Dann wird sie doch schwanger und ihr Sohn kommt schwerkrank zur Welt. Plötzlich wurden Ronjas Pläne und Vorhaben vollkommen auf den Kopf gestellt. Sie setzt sich seitdem mit der Frage auseinander, wo und für wen sie ihre Zeit und Kraft einsetzten soll und welchen Plan Gott für sie hat. Denn alles, was vorher mal so sicher schien, geriet ins Wanken.