Serkan: Nachfolge trotz Widerstand

Staffel 11 Folge 1106 25 Minuten

Als Serkans Freundin von ihrem Glauben an Jesus erzählt, wird er neugierig. Jesus, der für ihn als Muslim bislang "nur" als Prophet galt, ist für seine Freundin so viel mehr: Gottes Sohn, der auf die Erde kam, um aus Liebe zu den Menschen an ihrer Stelle zu sterben. Fasziniert und berührt von diesen Gedanken beginnt Serkan einen Weg, der ihn zu diesem unbekannten Gott führen soll. Doch dadurch bildet sich ein tiefer Graben zwischen ihm und seiner Familie.