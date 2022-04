Ostermontag Gottesdienst aus Jerusalem

45 Minuten

"Der Weg nach Emmaus". Unter diesem Thema präsentiert "Fokus Jerusalem" einen Gottesdienst aus der Heiligen Stadt. Die Predigt hält die evangelische Theologin Dr. Petra Heldt, die seit Jahrzehnten in Jerusalem lebt und an der Hebräischen Universität unterrichtet. Den musikalischen Teil gestaltet Joshua Aaron, ein messianischer Sänger, Liedermacher und Lobpreisleiter, der mit seinen hebräischen Songs für eine außergewöhnlich authentische Atmosphäre sorgt. Der Gottesdienst beginnt im spirituellen Zentrum Jerusalems, mit Blick auf den Tempelberg, und endet in Emmaus, wo die Jünger gemäß dem biblischen Bericht dem auferstandenen Jesus begegneten. Ein ungewöhnlicher Gottesdienst, der Auferstehungsfreude und Osterhoffnung vermittelt!