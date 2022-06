Diethelm Schulz: Rechne mit Gott

Staffel 11 Folge 1098 25 Minuten

Innerhalb von wenigen Monaten hat Diethelm Schulz drei Bombenanschläge überlebt. Insgesamt war er schon 20 Mal in Lebensgefahr. Damals sagte er sich: Glück gehabt. Jahre später erkannte er darin Gottes Wirken. Ausgerechnet das Mathematikstudium hat ihm Gott nähergebracht. Für ihn besteht kein Widerspruch zwischen Wissenschaft und Glauben. Er erkennt Gott in der Logik seiner Schöpfung und in den Wundern seiner Lebensrettungen.