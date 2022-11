Chris Lass: Bittere Weihnachten

Staffel 11 Folge 1100 25 Minuten

Chriss Lass ist Sänger und für seine positive Ausstrahlung bekannt. Wer ahnt, dass er in frühen Jahren ein hartes Schicksal ertragen musste? Weihnachten 1999 veränderte alles im Leben des damals 14 Jährigen Jungen. An diesem Heiligen Abend nimmt sich sein Bruder das Leben. Die Familie steht unter Schock und neben dem herausfordernden Trauerprozess naht jedes Jahr aufs neue das Weihnachtsfest, dass die Familie in Bredouille bringt, denn nach Feiern ist keinem zu Mute.