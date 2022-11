Wärmewinter - Energiesparen für Klimaschutz, Schöpfung und Geldbeutel

Staffel 1 Folge 79 13 Minuten

Energie ist in diesem Winter besonders teuer, in der Folge des Krieges in der Ukraine steigen die Gaspreise und Heiz- und Stromkosten verdoppeln sich - Energiesparen ist angesagt. Im Anbetracht des Klimawandels und der Bewahrung der Schöpfung, sowieso eine gute Idee. Bei Lichtblicke zu Gast heute Felix Schweikhardt, Energieexperte der Ev. Landeskirche in Baden.