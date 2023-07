Zwei neue Serien-Highlights (Januar 2023)

Ein Hollywoodstar als katholischer Priester und eine Darstellung vom Leben Jesu, die weltweit schon über 400 Millionen Zuschauer erreicht hat - diese zwei Serien können Sie jetzt auch auf Bibel TV sehen. In einem Interview gibt Terence Hill interessante Informationen über die Entstehung der Serie "Don Matteo" preis und erzählt viele Anekdoten vom Set. Die Serie "The Chosen" stellt das Leben von Jesus und seinen Jüngern auf eine besondere Weise dar. Warum? Mehr dazu in dieser Sendung.