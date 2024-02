Christliche Strömungen in den USA (4/5): Ursprünglich amerikanisch: Die Mormonen

Die Mormonen sind als ursprünglich US-amerikanische Glaubensgemeinschaft ein Sonderfall unter den "christlichen Strömungen" in den USA. Einerseits fügen sie der Bibel ein "amerikanisches" Zusatzbuch hinzu und schließen sich damit sowohl vom katholischen und orthodoxen Traditionsverständnis, als auch vom lutheranischen "Sola Scriptura" aus. Andererseits prägt diese Glaubensgemeinschaft große US-amerikanische Landstriche kulturell und theologisch in einem durchaus christlichen Sinn. Michael Hochgeschwender, Professor für nordamerikanische Kulturgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München, stellt die Mormonen im Gespräch mit Moderator André Stiefenhofer näher vor.