Hilfe für Myanmar

Folge 336 25 Minuten

Wir leben auf einer Insel der Seeligen und jammern auf hohem Niveau, meint Pastor Veit Claesberg, wenn er an unsere Gesellschaft in Deutschland denkt. Claesberg und seine Tochter Cim haben das Projekt "Help My" ins Leben gerufen. Sie sammeln Spenden und unterstützen die Ärmsten der Armen in den Slums von Myanmar. Dabei geht es ihnen um drei Grundpfeiler des Lebens: Bildung, Nothilfe und Mission.