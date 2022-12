Erweckung in der Endzeit - bist du bereit?

Folge 544 26 Minuten

In den sogenannten "letzten Tagen" werden sich noch viele Menschen für Gott entscheiden, ist Harrison Conley überzeugt. Seine Predigt zeigt, wie wir uns auf diese Zeit vorbereiten können und warum es gerade in der Endzeit so wichtig ist, heilig zu leben. Gott möchte uns gebrauchen, um Menschen zu Jesus zu führen und uns an seinem wunderbaren Werk der Errettung teilhaben lassen.