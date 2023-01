Befreit leben - Jesu Joch verstehen

Folge 547 26 Minuten

Was meint die Bibel, wenn sie von einem Joch spricht? Früher spannte ein Joch zwei Ochsen zusammen vor einen Pflug. Mit diesem Bild soll die Bindung an jemanden oder eine Sache gezeigt werden - sowohl positiv als auch negativ. Auch wir können ungute Bindungen, quälende Sorgen haben, erklärt Bayless Conley. Doch er macht auch Mut: "Kommen Sie zu Jesus. Bei ihm dürfen Sie erfahren, was befreit leben bedeutet und wie Ihre Seele Ruhe findet!"