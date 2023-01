Inmitten deiner Krise ist Gott doch da

Folge 548 26 Minuten

Es gibt Zeiten im Leben, da weiß man weder ein noch aus. Die Bibel spricht davon, dass Gott in solchen Zeiten wie eine feste Burg ist. Doch wie genau kann er das in meiner Situation für mich sein? Bayless Conley zeigt, wie Gott einen Menschen aus den Fluten der Krise heraus auf einen sicheren Felsen hebt und man bei ihm Hilfe in der Not finden kann.