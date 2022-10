20 Jahre Bibel TV

Staffel 1 Folge 20 1 Stunde 45 Minuten

Bibel TV zu Gast in der wohl bekanntesten Kirche Deutschlands - dem Kölner Dom: Kathedrale des Erzbistums Köln, Wahrzeichen der Stadt und Weltkulturerbe. In dieser besonderen Kirche feiert Bibel TV mit vielen Unterstützerinnen und Unterstützern, Freunden und Partnern seinen 20. Geburtstag. Es predigen Rainer Maria Kardinal Woelki, Erzbischof von Köln und Ernst-Wilhelm Gohl, Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Musikalische Gestaltung: Sängerin Claudia Santoso ("The Voice of Germany" Gewinnerin 2019), Pianist Cédric Biamont, ein Ensemble der Kölner Dommusik unter der Leitung von Oliver Sperling sowie Domorganist Ulrich Brüggemann.