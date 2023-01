Der Turmbau zu Babel!

Folge 677 55 Minuten

Jeder Mensch hat ein Loch in sich, das er füllen will. Aber wenn er es nicht mit dem Glauben an Jesus füllt, bleibt die Leere. Bobby Schuller möchte mit zwei Beispielen zeigen, dass jeder und jede ein Tempel für Gott ist und warum das so essenziel ist.