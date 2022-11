Advent: Hoffnung für Anfänger!

Folge 679 55 Minuten

Gott will mehr als nur Hoffnung. Er will Glauben. Er möchte, dass auf die Hoffnung auch Glauben und Taten folgen. Heute ist es an der Zeit zu glauben und der Glaube wird an den Taten gemessen, nicht an dem, was für wahr gehalten wird.