Neuanfang: Folge Jesus nach!

Folge 685 55 Minuten

Jesus sagt uns, wie ein gutes Leben aussieht und wenn wir ihm nachfolgen, werden wir ein gutes Leben führen. Gott liebt uns so wie wir sind, nicht wie wir sein sollten. Er ist für uns! Bobby Schuller macht Mut, mit Zuversicht und Kühnheit Gottes Verheißungen für unser Leben in Anspruch zu nehmen. Außerdem unterhält er sich mit Ronnie Winter, einem Archäologen und Reiseführer am See Genezareth in Israel.