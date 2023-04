Gott macht Dir keinen Stress!

Folge 689 55 Minuten

Die Menschen in seiner Umgebung wertzuschätzen und das Leben mit ihnen in Ruhe zu genießen ist wichtig für ein stressfreies Leben, meint Bobby Schuller. Am besten ist das Leben, wenn man lernt Menschen zu vergeben, ohne Stress zu leben und den Nächsten zu lieben. Das geht nicht, wenn man es eilig hat.