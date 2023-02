Wachse weiter, bleib demütig!

Folge 691 55 Minuten

Es gibt eine Belohnung für diejenigen, die Jesus in ihrem Leben an die erste Stelle setzen, es lohnt sich also die Rituale zu ändern und sich Zeit für Gott zu nehmen. Wie buchstabiert man Liebe? Liebe schreibt man Z.E.I.T.! Es ist ein großartiger Tag, um etwas im Leben zu verändern.