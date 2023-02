Steh wieder auf! Gott liebt Wiederholungen!

Folge 692 55 Minuten

Bobby Schuller hält dazu an, sich selbst so zu sehen wie Gott einen sieht. Jeder kann Gottes Vergebung spüren und das Beste geben, um wie Jesus zu leben. Will man besser werden in den Dingen, die man anpackt, muss man immer wieder von vorne anfangen. Gott liebt Wiederholungen. Er sieht das Potenzial und sieht das Beste!