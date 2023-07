Möchtest du gesund werden?

Man soll seine Zukunft vom Glauben und nicht von der Angst bestimmen lassen, meint Bobby Schuller. Trotzdem gibt es Situationen, wie in Krankheit in denen man Angst hat. In ihnen fragt Gott ob man gesund werden will, denn um gesund zu werden muss man die Dinge hinter sich lassen, die einen krank machen.