Das Feuerwerk Gottes

Folge 305 26 Minuten

Jesus ist das Licht der Welt und Isolde Müller ermutigt dazu, als Christen dieses Licht von Jesus in uns scheinen lassen. Denn so entsteht ein buntes Feuerwerk, das ängstliche und verzweifelte Menschen in dieser dunklen Welt ermutigt.