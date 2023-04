Trenn dich vom Bösen

Folge 321 26 Minuten

Isolde Müller ruft in dieser Predigt dazu auf, den Samen von Streit, Neid und Selbstsucht am besten gleich im Keim zu ersticken und stattdessen die Samen, die der Heilige Geist in die Menschen legen will, zum Keimen zu bringen.