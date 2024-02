Bibelkunde: 2. Timotheus (3/6)

In seinem zweiten Brief gibt Paulus seinem Lieblingsschüler Timotheus viele gute Ratschläge und Ermahnungen. Dabei geht es besonders um Verantwortliche in der Gemeinde und welche Anforderungen sie erfüllen sollten. Was wir davon lernen können, erklärt Dr. Joachim Cochlovius in seinem Vortrag.