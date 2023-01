Ich habe meinen Körper verkauft

Folge 130 26 Minuten

Stripclubs, Bars, Bordelle - In vielen Großstädten der Welt findet man Rotlichtviertel. Die Arbeit in der Sexindustrie ist in Deutschland legal, sie gilt als Dienstleistung. Trotzdem werden Tänzerinnen und Prostituierte oft schlecht angesehen. Wie geht es den Sexarbeiterinnen und was hat sie ins Rotlichtmilieu geführt? Zwei Frauen berichten. (Moderation: Sabine Bhandari / Andreas Waldmann)