Ich war psychisch krank

Folge 134 26 Minuten

Angststörungen, Depressionen, Posttraumatische Belastungsstörungen - In Deutschland erfüllt im Zeitraum eines Jahres mehr als jeder vierte Erwachsene die Kriterien einer psychischen Erkrankung. Doch oft ist dies schambesetzt und Betroffene versuchen, ihr inneres Leid zu verstecken. Auch Andrew und Nick litten an einer psychischen Erkrankung. Was ihnen geholfen hat gesund zu werden, berichten sie in dieser Sendung. (Moderation: Sabine Bhandari / Andreas Waldmann)