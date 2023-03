Wenn Muslime zu Christen werden

Folge 138 26 Minuten

Serkan und Mohamad wuchsen muslimisch auf. Glaube und Religion spielten in ihren Familien eine wichtige Rolle. Dass sie einmal selbst zum Christentum konvertieren würden, hätten sie nie gedacht. Was hat sie am christlichen Glauben überzeugt? (Moderation: Sabine Bhandari / Andreas Waldmann)