Die Engel - Aberglaube oder Wunder?

Folge 38 15 Minuten

Umfragen zufolge glauben in Deutschland mehr Christen an Engel als an Gott. Und auch in der Esoterik und der Popkultur sind sie längst angekommen. Warum das so ist und was uns die Engel heute zu sagen haben, darüber spricht Volker Niggewöhner mit dem Philosophen und Buchautor Josef Bordat.