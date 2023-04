Vergib - und erlebe Heilung

Folge 559 26 Minuten

Vergebung ist ein schwieriges Thema. Wenn man verletzt wurde, fällt es oft schwer, zu vergeben. Dieser Zustand kann einen Menschen irgendwann krankmachen. In dieser Predigt will Pastor Bayless Conley zeigen, warum Vergebung so wichtig ist, um innerlich heil und frei werden zu können.