Was dir als Gottes Kind zusteht

Folge 560 26 Minuten

In dieser Welt kann es manchmal schwer sein, dazu zu gehören. Doch Jesus hat alles dafür getan, damit wir einen Platz in Gottes Familie haben. Und selbst wenn wir uns eventuell manchmal so fühlen, sind wir kein ungeliebtes Stiefkind, kein Außenseiter und kein unwillkommener Gast. Uns gehört ein Platz am Tisch des Vaters! Und wenn wir uns dieser Stellung bewusst werden, verändert sich unsere Art zu leben, zu beten und mit Schwierigkeiten umzugehen.