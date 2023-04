Die Kraft des Heiligen Geistes und du

Folge 561 26 Minuten

Als Jesus in den Himmel zurückkehrte, ließ er seine Jünger nicht schwach und allein zurück. Im Gegenteil: Er gab ihnen - und damit auch uns heute - den Auftrag, überall das Evangelium zu predigen und Kranke zu heilen. Aber wie kann das gehen? Die Wahrheit ist, dass wir diese Aufgabe nur durch den Heiligen Geist erfüllen können. Bayless Conley erklärt, was es bedeutet, mit dem Heiligen Geist getauft zu werden und sein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes zu führen.