Aussichtslos - Uns blieb nur noch das Gebet

"Jetzt hilft nur noch Beten!" Die Familien von John, Doug und Kaleb wissen, was es heißt, außer sich vor Sorge um das Leben eines geliebten Menschen zu sein. Alle drei setzten in dieser Situation ihre Hoffnung auf Gott und bestürmten ihn im Gebet. Was dann geschah, berichten sie in dieser Folge. (Moderation: Mirjam Nitsch / Andreas Waldmann)