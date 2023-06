Mein Herz schlägt für Obdachlose

Schätzungsweise 700.000 Menschen in Europa sind obdachlos. Diese Zahl ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen. Auch Brett und Marcel kannten das Leben auf der Straße aus eigener Erfahrung. Heute sind sie zurück in einem geregelten Leben, weg von der Straße, doch das Herz für die Obdachlosen ist geblieben. (Moderation: Sabine Bhandari / Andreas Waldmann)