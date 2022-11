Kein Geld für Ausflüge oder Geschenke - wenn Kinder in Armut aufwachsen

Folge 1015 27 Minuten

"Die Küche bleibt kalt", sagt Aysim Ermin. Sie ist alleinerziehend und um Gas zu sparen, kocht sie derzeit nicht mehr. Ihr Sohn bekommt in der Schule warmes Essen. Gaspreise ziehen an, Lebensmittel und Strom werden teurer. Das trifft Alleinerziehende wie Aysim Ermin und vor allem ihre Kinder. Und so geht es vielen Familien, erzählt Kim Hartmann vom Caritas-Diözesanverband Rottenburg-Stuttgart. Sie betreut die Aktion "Mach Dich stark" und kämpft gegen Kinderarmut. Im Gespräch mit Moderator Valentin Beige zeigen sie auch, wie sich unsere Gesellschaft wandeln müsste, damit weniger Kinder von Armut betroffen sind.