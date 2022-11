Sterbehilfe: Selbstbestimmt bis zum Ende?

Folge 1018 27 Minuten

Die rechtlichen Bestimmungen zur Sterbehilfe sind in Deutschland derzeit unklar: 2015 verbot der Bundestag mit dem §217 Strafgesetzbuch (StGB) die geschäftsmäßige Sterbehilfe. Fünf Jahre später erklärte das Bundesverfassungsgericht genau diesen Paragraphen für verfassungswidrig. In den kommenden Monaten werden neue Beschlüsse zu den gesetzlichen Regelungen im Bundestag erwartet. Darf man das Ende des eigenen Lebens selbst festlegen? Was spricht für und was gegen Sterbehilfe? Und welche gesetzlichen Regelungen sind bisher angedacht? Darüber spricht Moderatorin Heidrun Lieb mit ihren Gästen bei Alpha & Omega.