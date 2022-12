Wenn Pilgern das Leben verändert

Folge 1019 27 Minuten

Eigentlich läuft man doch nur auf einem Pilgerweg. Aber es kommt immer wieder vor, dass Menschen ihr Leben nach dem Pilgern auf den Kopf stellen. Das ging Katja Härle so, gebürtig aus Ellwangen - sie hat sich danach beruflich neu aufgestellt - und auch Cornelia Maier aus Eislingen - sie hat privat einiges verändert. Wie ihnen das Pilgern geholfen hat, wichtige Entscheidungen fürs Leben zu treffen, darüber spricht Moderatorin Caroline Haro-Gnändinger in dieser Ausgabe von "Alpha & Omega". Außerdem geht es um besondere Pilgerrouten in Baden-Württemberg und weshalb eine Pilgerin aus dem Schwäbischen mit knapp 80 Jahren zum ersten Mal auf dem Jakobsweg gepilgert ist.