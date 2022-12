Sylvie Nantcha: Von Kamerun auf die deutsche Politikbühne

Folge 1020 27 Minuten

Dr. Sylvie Nantcha wurde 1974 in Kamerun geboren und kam mit 17 Jahren zum Studieren nach Baden-Württemberg. Sie promovierte, gründete eine Familie und ging in die Politik. Als erste Afrodeutsche zog sie für die CDU in den Freiburger Stadtrat ein. Heute ist sie die Bundesvorsitzende von "TANG e.V. - The African Network of Germany" und berät zudem die Bundesregierung zu Themen wie Migration und Fluchtursachen. Wie funktioniert das Leben zwischen den Kulturen? Was braucht es für eine gelingende Integration? Und mit welchen Herausforderungen sieht sich die afrikanische Community in Deutschland aktuell konfrontiert? Darüber spricht Dr. Sylvie Nantcha mit Moderatorin Heidrun Lieb bei "Alpha & Omega".