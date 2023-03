Das Herz am rechten Fleck - wie werden wir zu guten Menschen?

Folge 1025 27 Minuten

Ein guter Mensch sein, das Herz am rechten Fleck haben - wer möchte nicht gern so sein? Aber wie werden wir eigentlich so? Da gehen die Meinungen auseinander. Klappt es, indem wir gute Vorbilder haben, wie Eltern und Nachbarn, die sich für andere einsetzen? Klappt es mit deutlichen Regeln und Gesetzen? Und kann Glauben da helfen? Und gibt es nicht auch Schattenseiten des Gutseins? Um diese Fragen geht es im Talk von Moderatorin Caroline Haro-Gnändinger mit Psychologin Astrid Schrankl, die bei der katholischen Ehe-Familie-Lebensberatung in Mannheim mitarbeitet, und mit Pfarrer Michael Heil aus Stuttgart, der sich als Seelsorger auch mit solchen Fragen beschäftigt.