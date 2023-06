Parallelwelt im Rotlicht

Jeden Tag gehen circa 1 Million Männer zu einer Prostituierten, schätzt das Bundesfamilienministerium. Kriminalhauptkommissar Wolfgang Fink und Gunda Rosenauer, Professorin für Psychologie und Engagierte beim Ludwigsburger Bündnis gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution, sind zu Gast bei Alpha & Omega. Sie sprechen darüber, was sie an der Situation von Prostituierten in Deutschland empört und wie verschiedene Bündnisse in Baden-Württemberg Hilfe und Aufklärungsarbeit leisten. Außerdem sind Fotografien der Ausstellung "Gesichtslos" zu sehen, einem Projekt des Fotografen Hyp Yerlikaya und der Diakonie-Beratungsstelle Amalie in Mannheim.