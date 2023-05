Digitale Kirche: Glaube und Soziale Medien

Folge 1040 27 Minuten

Viele Gemeindestellen bleiben unbesetzt, immer mehr Kirchengemeinden schließen sich zusammen. Grund ist der Pfarrermangel, von dem auch die Evangelische Landeskirche in Württemberg betroffen ist. Seit mehr als einem Jahr können Gläubige auch in Sozialen Medien mit einer Pfarrerin oder einem Pfarrer Kontakt aufnehmen. Möglich ist das durch die Projektstelle der Landeskirche "Pfarrdienst in Digitalen Räumen". Wer sind die beiden Social Media Pfarrer? Wen wollen sie mit ihrem Angebot erreichen? Und was bieten sie auf den Plattformen der Sozialen Medien an? Darüber spricht Moderatorin Heidrun Lieb mit ihren Gästen.