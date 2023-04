Gegenseitig unterstützen: Die Nachbarschaftshilfe der Pfarrei Herz-Jesu in Ingolstadt

Folge 1008 28 Minuten

Gerade jetzt im Advent gilt es, den Nächsten zu unterstützen. In der Nachbarschaftshilfe der Pfarrei Herz Jesu in Ingolstadt ist das selbstverständlich. Erika Bäumler ist dort seit rund 15 Jahren aktiv. Sie besucht Harald Schmidl, der von Geburt an blind ist, und begleitet ihn in den Gottesdienst.