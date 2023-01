65. Aktion Dreikönigssingen: Kinder stärken. Kinder schützen - In Indonesien und weltweit

Folge 1010 28 Minuten

Das Kindermissionswerk setzt sich dafür ein, dass weltweit Mädchen und Jungen in einem sicheren Umfeld aufwachsen und ihre Rechte gewahrt werden. Ohne die jährlich rund 300.000 Sternsingerinnen und Sternsinger wäre das so nicht möglich. Willi Weitzel stellt einen Projektpartner in Indonesien vor.