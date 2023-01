Der Waldfriedehof in München

Folge 1012 28 Minuten

Der Waldfriedehof in München ist mit 170 ha der größte Friedhof der bayerischen Landeshauptstadt und der erste seiner Art in Deutschland: der Waldfriedhof in München. KIRCHE IN BAYERN hat diesen besonderen Ort besucht. Außerdem im ökumenischen Magazin: Drei Mitarbeitende des Erzbistums Bamberg zeigen ihren ganz unterschiedlichen Berufsalltag, der durch eine Komponente verbunden ist: den Arbeitgeber Kirche und die christliche Botschaft.