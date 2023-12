Patenschaften für Kinder psychisch erkrankter Eltern

Eltern wollen für ihre Kinder das Beste. Was aber, wenn sie es nicht mehr schaffen, die Bedürfnisse ihrer Kinder im Blick zu behalten? Wenn ein Elternteil selbst erkrankt und einfach alles zu viel wird? In so einem Fall kann der "Sozialdienst Katholischer Frauen" mit Sitz in München helfen. Mit dem Angebot ehrenamtlicher Patenschaften für Kinder psychisch erkrankter Eltern. Kirche in Bayern zeigt die Geschichte von Lisa und Muscan, von Patin und Patenkind.