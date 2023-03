Letzte Vollversammlung des Synodalen Weges

Folge 1021 28 Minuten

Bei der letzten Vollversammlung des Synodalen Weges vom 9.-11. März in Frankfurt am Main stimmten Laien und katholische Bischöfe unter anderem über das Frauendiakonat und die Segnung homosexueller Gläubiger ab. Außerdem im ökumenischen Magazin: Josia Topf ist Profischwimmer mit unzähligen Medaillen. Ein Profischwimmer, dem die Karriere jedoch nicht gerade in die Wiege gelegt wurde. Er hat von Geburt an das sogenannte TAR-Syndrom. Und: In der Reihe "Himmlischer Genuss" zeigt Iris Graus vom Verbraucherservice Bayern im Katholischen Deutschen Frauenbund, wie man "Dreierlei vom Rettich" zubereitet - ein passendes Gericht für die Fastenzeit.