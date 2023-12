Backen zum Osterfest: Osterlamm aus Hefeteig

Nicht nur bunte Eier gehören in das Osternest, für viele hat in dieser Zeit das Backen eines Osterlamms, meist aus Rührteig, für das Osterfrühstück Tradition. Alexandra Böhm vom Verbraucherservice Ingolstadt im Katholischen Deutschen Frauenbund backt ein Osterlamm aus Hefeteig, wahlweise süß oder herzhaft. Außerdem: Organistin Sonja Kühler spielt das Osterlied "Jesus lebt" in der Stiftskirche Baumburg in Oberbayern.