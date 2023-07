Malteser Therapiebegleithunde

Tiere haben eine große Wirkung auf Menschen. Es ist sogar wissenschaftlich bewiesen, dass der Kontakt zu ihnen das Wohlbefinden erhöht. Alle zwei Wochen besuchen Therapie-Begleithunde die Bewohnerinnen und Bewohner im Seniorenheim in Kitzingen. Außerdem in dieser Sendung: Festivalseelsorge in Eichstätt bei Open Air am Berg sowie Thomas Hellfritsch - Militärseelsorger und Militärdekan an der Offiziersschule der Luftwaffe in Fürstenfeldbruck.