Verantwortung für die Schöpfung: Rubrik "Mein Lieblingsplatz"

Die Verantwortung für die Schöpfung ist eines der Kernthemen beim evangelischen Kirchentag in Nürnberg vom 7.-11. Juni. Diese Überzeugung findet sich aber nicht nur im Programm, sondern auch bei vielen Menschen in ihrem nachhaltigen Handeln. Eine von ihnen ist Yvonne Hoffmann, Jugendreferentin im Dekanat Münchberg. Ihr Lieblingsplatz ist mitten in der Natur, ganz nah bei ihrem Heimatort Mechlenreuth, einem Dorf im Landkreis Hof.